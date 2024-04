Ações da GOL despencam depois de morte de cachorro Joca após erro da companhia

As ações da GOL Linhas Aéreas sofreram queda de mais de 8% na quarta (24), depois da morte do golden retriever Joca, de 5 anos, que foi transportado pela companhia ao destino errado e morreu no voo de volta na última terça-feira (23). Os papéis da companhia aérea abriram o dia negociados a R$ 1,36. Às 13h, o preço alcançou uma mínima de R$ 1,25, queda de 8,1%.

O animal tinha que viajar para Sinop, no Mato Grosso, mas foi levado em voo para Fortaleza e depois trazido de volta para São Paulo, onde foi constatada a morte.