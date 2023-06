Acusado de agredir e ameaçar ex é preso em aeroporto no Rio

Acusado é conduzido pela polícia à delegacia de Belford Roxo

Agentes da Delegacia Especializada de atendimento à Mulher (Deam) de Belford

Roxo prenderam desta segunda-feira (26) um acusado de agressão e ameaça contra a ex-companheira. Warles Segados de Souza, que é metalúrgico, foi preso logo após

desembarcar no aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio.

A Polícia Civil informou que ele é investigado desde o ano passado, quando foi

denunciado pela vítima. Ela relatou na especializada que vinha sendo espancada

por Warles, com quem tem uma filha de 4 anos. Após denunciar as agressões à

polícia, a mulher passou a ser ameaçada por ele, mesmo estando fora do estado do

Rio de Janeiro.

De acordo com a delegada Ana Clara Nepomuceno, Warles tem um perfil violento e

o relacionamento do ex-casal sempre foi marcado por agressões físicas e

psicológicas. O acusado chegou a dizer que ao retornar de viagem iria direto na

residência da vítima para matar tanto ela como seu namorado.

Durante as investigações, os policiais descobriram que Warles, que estava em

Manaus, no Amazonas, chegaria ao Rio, ontem. Ao ser abordado pelos agentes,

ainda no saguão do aeroporto, não resistiu à prisão.