Acusado de agredir ex-companheiro é preso em Guapimirim

D. P. P. foi capturado após informações de inteligência e monitoramento

Policiais civis da 67ª DP (Guapimirim) prenderam um homem identificado pelas

iniciais D. P. P., 34 anos, na última segunda-feira (2), por descumprimento de

medida protetiva e lesão corporal. Ele foi capturado no Centro de Guapimirim, após

informações de inteligência e monitoramento.

De acordo com as investigações, o autor, em julho deste ano, ofendeu e ameaçou

matar sua então companheira. Na ocasião, ela registrou ocorrência na delegacia e

solicitou medidas protetivas, que foram deferidas pela Justiça. No dia 21 de

setembro, o autor puxou os cabelos dela ao vê-la caminhando com um amigo.

Logo após tomar conhecimento da agressão, a autoridade policial representou pela

prisão do autor. Ele já havia agredido a mulher em 2014, porém, mantiveram o

relacionamento. O homem possui também anotação criminal por tráfico de drogas.