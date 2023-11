Acusado de esfaquear a ex na frente das filhas na Baixada Fluminense é preso por agentes da Polícia Civil na Zona Oeste do Rio  

Jones Vitor cometeu o crime no dia 25 de outubro

O sentimento de impunidade chegou ao fim para Jones Victor. Acusado de esfaquear a ex-mulher, Jone Victor foi capturado no dia 1º por policiais do Grupo de Investigação Complementar (GIC) da 58ª DP (Posse), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, em cumprimento a mandado de prisão temporária.

Segundo as investigações, no dia 25 de outubro, após crise de ciúmes, o agressor atacou sua ex-esposa a facadas na frente das filhas do casal, desferindo vários golpes contra a vítima, que foi socorrida por vizinhos com ferimentos graves para o hospital. A mulher passou por diversas cirurgias e correu risco de morte. Ele vai responder por tentativa de femicídio.

De acordo com informações da Polícia Civil, a equipe do delegado Roberto de Souza Cardoso, titular da distrital, após cruzamento de informações de inteligência e diligências realizadas, localizou e prendeu Jone escondido numa casa em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. Ele ainda fugir fugir, pulando o muro nos fundos da residência, mas foi alcançado e preso.

Após o cumprimento das formalidades legais, o preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.