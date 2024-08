Acusado de estuprar adolescente de 12 anos é preso em Rio das Ostras

Acusado, já dentro da viatura, é levado para a delegacia

Acusado de abuso sexual de uma menina de 12 anos, um homem foi capturado por

agentes da Polícia Federal em Rio das Ostras, na Região dos Lagos. Natural da

cidade de Divina Pastora, em Sergipe, onde o crime foi cometido, ele estava

foragido há seis anos. O criminoso foi condenado pelo crime de estupro de

vulnerável, cuja pena pode chegar até 12 anos de reclusão.

O homem, de 39 anos, foi preso por agentes da Delegacia de Polícia Federal de

Macaé (DPF/MCE) na Estrada Bela Vista, no bairro de Mar do Norte. Contra ele,

havia um mandado de expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.

Segundo a denúncia, o homem é acusado de estuprar cinco vezes, a cunhada, que

na época tinha apenas 12 anos.

Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado ao sistema prisional do

estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.