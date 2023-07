Acusado de latrocínio em 2015, ‘Tuppac’ é preso na Zona Norte

Portal dos Procurados chegou a divulgar um cartaz para encontrar ‘Tuppac’

Policiais militares do 9° BPM (Rocha Miranda) prenderam, na última quinta-feira (27), Magno Francisco Malaquias, o “Tuppac”, de 31 anos, em Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio. Em 2015, o criminoso foi acusado por latrocínio contra uma servidora do Tribunal de Justiça do RJ.

A prisão foi realizada durante a abordagem de uma van na Rua Diamantes. A PM

informou que um dos passageiros ficou nervoso e, por isso, os agentes pediram sua

identificação. Ele tentou pegar a arma de um policial, mas acabou baleado.

Após verificarem a identidade do suspeito, os militares descobriram que era Magno

Malaquias. Ferido, o bandido foi socorrido ao Hospital Carlos Chagas, em Marechal

Hermes, também na Zona Norte, e está sob custódia.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que a direção do Hospital Estadual

Carlos Chagas disse que não tem autorização da família para informar o estado de

saúde dele.

Em 2015, o Portal dos Procurados chegou a divulgar um cartaz com informações

que levassem a prisão de Magno Francisco Malaquias, com 23 anos na época.