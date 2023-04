Acusado de matar adolescente no Piauí é preso na Zona Oeste do Rio de Janeiro

Igor Rodrigues de Sousa foi preso em um shopping de Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio

Acusado de homicídio qualificado no Piauí, Igor Rodrigues de Sousa foi capturado pela Polícia Civil do Rio. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio.

Segundo a polícia, Igor assassinou a adolescente Gisele Vitória da Silva Sampaio, de 17 anos, em março de 2021, em Teresina. A corporação informou ainda que antes de ser morta a tiros, a vítima foi obrigada a tirar uma foto dentro da própria cova.

O criminoso foi preso por policiais da 53ª DP (Mesquita) em apoio à uma ação da Polícia Civil do Piauí. Ele será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

No bairro Porto Velho, Zona Norte de Teresina, a Polícia Civil do Piauí também prendeu ontem um homem acusado de participação no assassinato.

O caso

No dia 8 de abril do ano passado, Gisele saiu de casa em um veículo preto, conduzido por um rapaz, que os familiares não souberam identificar. Parentes registraram o desaparecimento na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente no dia 22 de abril.

No dia 28, familiares receberam, por mensagem, a foto da vítima dentro de uma cova. No dia 22 de maio, na beira do Rio Poty, no bairro Mocambinho, foi encontrada uma ossada. Após a perícia, os restos mortais foram identificados como sendo de Gisele. O crime teria ocorrido porque Gisele afirmava ser de uma facção criminosa.