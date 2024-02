Acusado de matar argentina a facadas vai a júri popular

Carlos José de França está preso desde o dia do crime

Por decisão do juiz Danilo Marques Borges, da 2ª Vara de Búzios, na Região dos

Lagos, o acusado de matar, a facadas, a argentina Florencia Aranguren, no dia 6

de dezembro, na Praia de José Gonçalves, vai a juri popular.

A primeira audiência do caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (31). Foram ouvidas 11 testemunhas e realizado o interrogatório do acusado.

“O conjunto probatório coligido aos autos indica ser grande a possibilidade do crime

ter sido praticado pelo acusado, fato que deverá ser avaliado pelo com maior

profundidade pelos jurados, ao longo do julgamento a ser realizado em plenário.

Estão presentes, também, indícios de que o crime tenha sido praticado por meio

cruel, consistente no golpeamento da vítima com diversas facadas ao longo do

corpo, além do da utilização de meio que dificultou a defesa da vítima”, escreveu o

juiz na decisão. O magistrado também manteve a prisão do réu.

O crime aconteceu quando a vítima passeava com o seu cachorro em uma trilha na

praia. Carlos foi preso pela polícia após pular o muro de um condomínio, alegando

que tinha sido assaltado por dois homens.

Ele foi encontrado no local se lavando e tinha manchas de sangue nas roupas.

Comunicados sobre a morte da turista, os policiais levaram o acusado até o local do

crime e se surpreenderam com a reação do cachorro da vítima, que passou a latir

para o acusado.