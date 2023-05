Acusado de matar enforcada é capturado na Região Serrana do Rio

Um acusado de matar a mulher enforcada foi preso na manhã de ontem (23) em

Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio. O homem de 48 anos era considerado

foragido da Justiça há mais de 20 anos.

A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam)

de Nova Friburgo. O homem foi encontrado na Avenida José Pires Barroso, próximo

a um posto de gasolina, no bairro de Olaria. De acordo com a Polícia Civil, o

acusado estava com um mandado de prisão condenatória em aberto, expedido pelo

4ª Vara Criminal de São Gonçalo, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil.

Segundo a instituição, no dia 6 de outubro de 1998, o homem assassinou a

namorada por asfixia. O fato ocorreu em São Gonçalo, na Região Metropolitana do

Rio, tendo o réu sido julgado e condenado à revelia, visto que fugiu do local do

crime e permaneceu foragido até então.

Durante o andamento do processo, a Justiça decretou a prisão preventiva em 2008.

Em 2012, o criminoso foi condenado.

A Polícia Civil conseguiu determinar que o homem se mudou para Nova Friburgo,

ficando escondido na cidade por mais de 20 anos. Através de um trabalho de

inteligência realizado pelos agentes da Deam do município, o acusado foi

encontrado e preso. Ele não ofereceu resistência.

Caso o mandado de prisão não fosse cumprido até o ano que vem, o homem seria

considerado impune pelo decurso do tempo. Cumpridas as formalidade legais, o

autor foi encaminhado para o sistema prisional.