Acusado de matar ex é preso em Cachoeiras de Macacu, na Região Serrana do Rio

Portal divulgou cartaz do acusado/Divulgação

Agentes da 159ª DP (Cachoeiras de Macacu) capturaram nesta segunda-feira (28), o acusado de assassinar a ex-companheira com um tiro na cabeça, na última quinta-feira (24), em Cachoeiro de Macacu, na Região Serrana do Rio. Roney Araújo Overney, que foi capturado no Centro do município, após cruzamento de dados e diligências de campo, responderá pelo crime de feminicídio.

Imagens de câmeras de segurança da região mostram o acusado desembarcando

de uma moto e atirando contra a vítima. Ela tinha quatro filhos, sendo dois do

criminoso.

O alvo não resistiu à prisão e ficará, agora, à disposição da Justiça. Contra ele, foi

cumprido um mandado de prisão temporária.