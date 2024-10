Acusado de matar moradora de rua por causa de seguro de vida, Hitler é preso

Após pouco mais de 8 meses de investigação, agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam Hitler da Silva Ângelo, de 45 anos, acusado do assassinato da moradora de rua Luciene da Silva Gomes, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. O crime foi motivado pelo roubo de R$ 4 milhões de seguros de vida em nome da vítima.

O corpo de Luciene foi encontrado em 21 de fevereiro de 2024, com sinais de violência no pescoço e tórax provocados por um objeto perfurocortante, na Rua Caminho da Liberdade. O local é uma região de mata, sem câmeras ou comércio próximos. Junto ao cadáver foi colocado a carteira de identifidade da vítima.

Ela era usuária de drogas e tinha outros familiares vivendo na rua, segundo as investigações. Após o crime, os policiais constataram dois seguros de vida em nome dela, com beneficiários que não tinham qualquer relação familiar com a vítima.

A polícia informou que Hitler fez o contrato do seguro apenas 20 dias antes do crime. A polícia se deparou com dois seguros de vida em nome dela que, juntos, somam R$ 4 milhões.