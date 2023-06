Acusado de tentar matar mulher com motosserra em Araruama é caçado

O Disque Denúncia divulgou nesta sexta-feira (2) um cartaz para pedir informações que possam levar a prisão de José Roberto Souza dos Santos, de 35 anos. Ele é acusado de tentativa de homicídio contra uma mulher em Araruama, na Região dos Lagos. O homem já é considerado um foragido da Justiça.

O crime ocorreu no último dia 22 de fevereiro, por volta das 18h30, Rua Aquários, no distrito de Praia Seca. Segundo investigações, a tentativa de homicídio aconteceu durante uma confraternização familiar.

Na ocasião, Roberto estava alterado, por conta de bebidas, e se desentendeu com um dos presentes na festa, o agredindo com socos e chutes. Logo depois, ele pegou uma motosserra e tentou golpear o homem. Nesse momento, a esposa tentou intervir e acabou sendo atingida pelo equipamento, causando um grave ferimento no braço esquerdo da mulher. Depois disso, o criminoso fugiu da confraternização.

Por conta disso, foi expedido um mandado de prisão contra o agressor pela Vara Criminal da Comarca de Araruama. O caso está sendo investigado pela 118ª DP (Araruama).

Quem tiver informações sobre o paradeiro de José Roberto Souza, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia: Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177. WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177.