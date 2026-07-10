Acusado pelo assassinato do ator Jeff Machado é condenado a 22 anos e 9 meses de prisão

O magistrado responsável pelo caso negou o direito de recorrer em liberdade. A defesa de Jeander considerou o veredito injusto e anunciou que irá apelar da decisão, buscando a absolvição ou a redução da pena

Jeander Vinícius da Silva Braga foi condenado pela Justiça do Rio de Janeiro a 22 anos e 9 meses de reclusão em regime fechado. A decisão, tomada pelo Tribunal do Júri no final da noite da última quarta-feira (8), considerou o réu culpado pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e maus-tratos a animais.

O magistrado responsável pelo caso negou o direito de recorrer em liberdade. A defesa de Jeander considerou o veredito injusto e anunciou que irá apelar da decisão, buscando a absolvição ou a redução da pena.

A mãe da vítima, Maria das Dores, acompanhou o julgamento e declarou que o resultado traz o alívio que esperava desde a perda do filho. Jeff Machado, que atuava como jornalista e ator, desapareceu em janeiro de 2023. Seu corpo foi localizado mais de quatro meses depois, amarrado e ocultado dentro de um baú enterrado sob concreto no quintal de uma residência na Zona Oeste do Rio.

Motivação do crime

O caso começou a ser desvendado quando os cães da vítima foram encontrados abandonados. A investigação policial apontou que o crime foi motivado por um golpe financeiro: o produtor Bruno de Souza Rodrigues teria prometido falsamente um papel em uma novela em troca de dinheiro.

Jeff foi dopado e estrangulado. Bruno, apontado como o mentor do esquema e responsável por simular mensagens em nome da vítima após a morte, tem julgamento marcado para o dia 10 de dezembro.