Segundo acusado de tentativa de latrocínio contra idosa em Nova Iguaçu é capturado pela Polícia Civil

Policiais civis da 56ª DP (Comendador Soares) prenderam, no último sábado (3), o segundo acusado da tentativa de latrocínio contra uma idosa em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O crime ocorreu no dia 23 de julho, quando a vítima foi agredida por criminosos enquanto se dirigia a um ponto de ônibus.

Kauã dos Santos Silva foi localizado e capturado após investigações coordenadas pelo delegado titular Celso Gustavo Castello Ribeiro, que realizou representação pela prisão temporária perante o Plantão Judiciário que por sua vez, expediu mandado de prisão temporária.

Na sexta-feira (2), outro bandido, identificado como Márcio Daniel Pullig Rosa, também envolvido no crime, foi detido na casa da namorada, também em Nova Iguaçu. No local, ele foi encontrado em posse de uma motocicleta roubada e o celular da vítima, sendo constatado ainda que sua companheira estava com o telefone celular da vítima da tentativa de latrocínio. O casal foi detido em flagrante pelo crime de receptação.

Relembre o caso

A propagandista Carla Nunes, de 65 anos, foi espancada por homens em moto, em Nova Iguaçu. Ela estava a caminho do trabalho, quando foi abordada pelos criminosos. Ela teve a bolsa e os documentos roubados e foi brutalmente agredida por não ter dinheiro.

A vítima segue internada em estado grave no Hospital Geral de Nova Iguaçu. . No local, a polícia encontrou uma moto roubada e o celular da vítima.