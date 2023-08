Adesão do Bolsa ao Farmácia Popular já beneficia mais de 1 milhão de pessoas

Mais de 1,3 milhão de pessoas já foram atendidas pelo programa

Após o governo federal disponibilizar gratuitamente os 40 medicamentos da Farmácia Popular aos beneficiários do Bolsa Família, 1,3 milhão de pessoas já foram atendidas pelo programa.

De acordo com o colunista Lauro Jardim, do GLOBO, ao todo, foram disponibilizados 290,7 milhões de insumos entre medicamentos e fraldas, com um investimento de R$ 46,6 milhões.

Entre janeiro a julho de 2023, mais de 18 milhões de pessoas retiraram algum desses itens pela Farmácia Popular.