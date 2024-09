Adolescente é baleada depois de carro entrar por engano no Complexo da Maré

A vítima foi levada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, na Zona Norte do Rio

Uma adolescente de 14 anos foi baleada nesta quarta-feira (18) após o pai entrar por engano na comunidade Baixa do Sapateiro, na Maré, na Zona Norte do Rio. Ela deu entrada no Hospital Estadual Getúlio Vargas, no momento em que o governador Cláudio Castro inaugurava parte de uma reforma na unidade.

Na saída, ao comentar o caso o governador disse que tem trabalhado para que situações como a dela não aconteçam e criticou o excesso de armas nas comunidades que, segundo ele, também são responsabilidade do Governo Federal. Após Castro ir embora, um homem baleado acidentalmente na Avenida Brasil, altura de Irajá, também chegou ao hospital.

Segundo a Polícia Militar, pai e filha são de Minas Gerais e estão hospedados na casa de parentes, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Eles voltavam do consulado americano, onde tinham ido tirar o visto, pela Avenida Brasil, em uma Mercedes, modelo GLA, preta. Quando tentavam retornar para a Linha Amarela, o pai entrou por engano na Avenida Guilherme Maxwell, atrás do Centro de Reparação de Oficiais da Reserva (CPOR).

Os criminosos então ordenaram ao motorista, que parasse o veículo. Assustado, ele acelerou, fugindo dos marginais, que efetuaram disparos na direção do veículo, acertando a adolescente.

Um dos tiros perfurou a traseira do carro, atingindo as costas da adolescente. Desesperado, o pai, ao sair da comunidade, encontrou uma viatura do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) na Avenida Brasil e pediu ajuda. Ele foi conduzido com a filha até o Hospital Getúlio Vargas, na Penha.

A vítima foi baleada na altura do quadril, chegando lúcida e andando no hospital, não correndo risco de morte. Ela passou por uma cirurgia. A unidade de saúde não divulgou informações sobre seu estado de saúde. A 21ª DP (Bonsucesso) compareceu no hospital para colher depoimento do pai para identificar os criminosos que efetuaram os disparos e demais diligências.