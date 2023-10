Adolescente é baleado em confronto com PMs no Sul Fluminense

Arma, drogas, dinheiro, celular e munições encontrados com o

adolescente

Um adolescente de 15 anos foi baleado durante confronto com policiais militares na

última segunda-feira (2) em Barra Mansa, no Sul Fluminense. A troca de tiros

aconteceu na Rua 13, no bairro Novo Horizonte.

Denúncias de que no local havia homens armados e vendendo drogas levaram os

agentes ao endereço. Quando chegaram, segundo a Polícia Militar, os policiais

foram recebidos a tiros e revidaram.

Ao término do tiroteio, o adolescente foi encontrado baleado. De acordo com a PM,

o menor portava um revólver e carregava uma mochila com cocaína, crack e

maconha, além de munições, celular e dinheiro.

O marginal foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa,

onde ficou sob custódia da PM. Ele não corria risco de morte até o começo da

madrugada desta terça-feira (3).

Ainda segundo a PM, o outro homem envolvido no confronto conseguiu fugir por

uma área de mata. O caso foi registrado na 90ª DP (Barra Mansa) para onde todo o

material apreendido foi levado. O adolescente foi autuado por fato análogo ao

tráfico de drogas, associação para o tráfico, tentativa de homicídio contra os

policiais e porte ilegal de arma de fogo.