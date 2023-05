Adolescente é esfaqueado e tem cabeça decapitada em Araruama

Delegacia de Araruama (118ª DP) investiga o caso

Um adolescente de 16 anos foi brutalmente assassinado com mais de 30 fadadas na madrugada do último domingo (21), na cidade de Araruama na Região dos Lagos fluminense.

Segundo a Polícia Civil, Wamir Azevedo foi morto na Avenida Sergipe, no bairro Morro Grande. A vítima estava desaparecida desde a última sexta-feira (16). As autoridades foram acionadas e o corpo foi encaminhado para o IML de Cabo Frio.

As investigações sobre o crime estão em andamento. Até o momento, a motivação do crime é desconhecida.

A Polícia Civil de Araruama está trabalhando no caso, buscando identificar possíveis suspeitos e elucidar as circunstâncias que levaram à morte do jovem.