Adolescente morre baleado dentro de casa no Recreio dos Bandeirantes

Arthur Moreira tinha acabado de chegar em casa quando foi atingido

Um adolescente de 13 anos morreu após ser atingido por uma bala perdida no início da tarde desta sexta-feira (5) no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Arthur Moreira, que era skatista, estava em casa com o pai, na Rua Carlota Macedo Soares, na comunidade do Terreirão, quando foi atingido no pescoço. O menino tinha acabado de chegar da escola.

Arthur foi socorrido por bombeiros do quartel do Recreio e levado em estado grave para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu aos ferimentos.

O pai do menino, José Henrique, disse que não havia tiroteio na comunidade quando tudo aconteceu. Ele conta que tinha buscado Arthur na escola porque ele estava com o pé quebrado. O jovem se machucou andando de skate. Ele afirmou que ouviu apenas um tiro e que, na sequência, viu Arthur cair sangrando.

A Polícia Militar informou que não havia operação ou ocorrência envolvendo o batalhão da área quando tudo aconteceu.