Adolescente morre em ação policial na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio

Morador acusa agentes de atirarem contra região de mata sem que ocorressem disparos de bandidos

Thiago Menezes Flausino, de 13 anos, foi morto durante uma ação do Batalhão de

Polícia de Choque (BPChq) na comunidade Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio,

na noite do último domingo (6).

Moradores afirmaram que PMs tentaram forjar a cena do crime e que também

recolheram cápsulas. Em relatos nas redes sociais disseram que o menino foi

atingido por mais de um disparo. A corporação instaurou um procedimento para

apurar as circunstâncias do ocorrido e afirmou que “colabora integralmente com as

investigações da Polícia Civil”. Thiago sonhava ser jogador de futebol profissional.

“Eles estavam de moto na principal da CDD, a polícia encontrou com eles e deu

muitos tiros neles. Deu muito tiro neles! Meu sobrinho é pequeno, tem corpo de

criança, e está com mais de cinco tiros espalhados pelo corpo. Muito tiro em uma

criança de 13 anos”, relatou a tia de Thiago à TV Globo.

Tiros em direção à mata

Um vídeo que circula em redes sociais mostra a movimentação de policiais e

moradores no local onde estava o corpo do garoto. O narrador cita que PMs deram

tiros em direção a uma região de mata sem que bandidos tenham feito disparos. As

imagens mostram ainda pessoas correndo assustadas e tentando se proteger. Uma

granada foi lançada na direção de quem filmava o local.

Em entrevista à TV Globo uma testemunha classificou a ação da PM como

“desastrosa”. “Eu estava aqui na hora da ação desastrosa da Polícia Militar.

Entrando pela Rua Jeremias quando a polícia e o Caveirão saíram entrando. Já

atirando para dentro da nossa comunidade, onde havia mais de um morador.

“Quando eles viram que a criança já estava morta com um tiro fatal, eles queriam

tirar o corpo da criança do chão. Nós peitamos e não deixamos eles levarem o corpo

da criança”. Os agentes que estavam na Cidade de Deus não usavam câmeras em suas fardas, o que dificulta a esclarecer o as circunstâncias da morte de Thiago.

De acordo com a Polícia Militar, as equipes do BPChq faziam um policiamento nas

imediações da Cidade de Deus. Os agentes envolvidos na ocorrência informaram

que dois homens numa motocicleta atiraram contra os PMs na esquina da Estrada

Marechal Miguel Salazar com Rua Geremias. Os policiais reagiram e houve

confronto.

Após a troca de tiros, o adolescente foi encontrado atingido. Ainda segundo a

versão dos PMs, uma pistola calibre 9mm foi apreendida no local. A área onde

estava o corpo do menino foi isolada para a realização da perícia da Delegacia de

Homicídios da Capital (DHC), responsável pela investigação.

Rio tem 22 mortos por bala perdida em 2023

Dados do Instituto Fogo Cruzado, de janeiro a julho, oito crianças (de 0 a 11 anos) e

14 adolescentes foram mortos vítimas de balas perdidas na Região Metropolitana,

totalizando 22 casos.

No comparativo com o mesmo período de 2022, houve alta considerável. Segundo o

balanço da plataforma, apenas uma criança e nove adolescentes (dez no total)

foram vítimas fatais de disparos de arma de fogo nos sete primeiros meses do ano

passado. Entre os feridos, levando-se em consideração o mesmo período, são 29

registrados em 2022 contra 42 deste ano.