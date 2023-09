Adolescentes desaparecem na Baixada Fluminense

Laís Dirce Araújo Machado e Laís Guimarães fizeram contato com

familiares pela última vez na noite de domingo

O Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada

Fluminense (DHBF) investiga o desaparecimento de duas adolescentes ocorrido no

último domingo (10), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O último

contato de Laís Dirce Araújo Machado e Laís Guimarães, ambas de 17 anos, com a

família aconteceu quando elas estavam em um shopping para ir ao cinema. Elas

teriam comprado bilhetes para assistir a um filme no shopping Grande Rio, mas não

ficaram até a sessão terminar, segundo relatou a gerente do cinema aos familiares.

Laís Dirce chegou a enviar uma foto para a mãe às 17h10, enquanto Laís Bertino

mandou uma mensagem para a dela, às 20h20, dizendo que estava bem e que a

amava, pelo celular da amiga. Desde então, as jovens não deram mais notícias. O

celular da primeira ficou ligado até às 22h03 do domingo.

A mãe contou que ela costuma sair sozinha com as amigas, mas nunca deixou de

mandar mensagens avisando como está ou onde foi. A menina mora com a família

no Centro de Duque de Caxias e toma remédio controlado para tratamento de

depressão.

Em entrevista ao ‘O Dia’, a mãe de Laís Guimarães, que mora no Jardim Metrópolis,

em São João de Meriti, disse que as adolescentes namoram há sete meses e não

têm o costume de sair sem dar notícias.

Disque Denúncia

O Disque Denúncia recebe informações pela Central de Atendimento, nos telefones

(21) 2253-1177 ou 0300-253-1177; pelo WhatsApp Anonimizado, no (21) 2253-1177;

pelo WhatsApp dos Desaparecidos, no (21) 98849-6254; e por meio do aplicativo

Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.