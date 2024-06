Adolescentes são apreendidos por envolvimento nos sequestros e mortes de jovens em Campos dos Goytacazes

Trio foi levado para uma casa abandonada e sofreram agressões

Três adolescentes envolvidos nos sequestros e mortes de dois jovens em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, no último fim de semana, foram apreendidos pela Polícia Civil.

Eles e outros comparsas foram reconhecidos por uma terceira vítima, que sobreviveu. As investigações já identificaram mais de dez adultos e menores que participaram do crime contra G.H.E.S e A.S.M, ambos de 15 anos, que não resistiram, e K.S.D.O, 18.

De acordo com as investigações da 134ª DP (Campos dos Goytacazes), o crime foi motivado por uma rixa entre facções rivais, já que os acusados são da comunidade da Baleeira, chefiada pelo Comando Vermelho (CV), enquanto as vítimas eram moradoras da favela Santa Helena, dominada pelo Terceira Comando Puro (TCP). A distrital ainda tenta descobrir se os três jovens tinham ligação com o crime organizado da região.

Os corpos das vítimas foram sepultados na última segunda-feira (10) e o outro rapaz permanece internado.