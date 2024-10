Advogada acusada de matar PM por ciúmes é presa no RJ

A Polícia Civil prendeu, na última terça-feira (8), a advogada Rafaela Gomes Carvalho, acusada de matar um policial militar com quem mantinha um relacionamento amoroso, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio. O crime aconteceu no dia 29 de agosto desta ano, na residência do casal, na Rua Francisco Barthel, no bairro Pinheiros.

Ela atirou contra o namorado depois de uma discussão motivada por ciúmes e o levou para o hospital da região alegando que policial tentou tirar a própria vida. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu enquanto recebia atendimento médico.

A 110ª DP foi comunicada que o PM havia dado entrada num hospital no município com ferimentos causados por um tiro. Durante as investigações, os agentes descobriram que Rafaela mentiu em depoimento e que todo o crime foi premeditado por ela dias antes do assassinato.

De acordo com a polícia, Rafaela disse num primeiro momento, aos investigadores, que o disparo que atingiu o PM havia sido acidental. Depois, mudou a versão alegando que o marido havia tirado a própria vida. A ex-esposa da vítima, porém, afirmou, em depoimento, que o agente, com quem fora casada por 17 anos, nunca apresentou esse tipo de tendência.

A apuração sobre a morte continuou e, graças a provas técnicas e depoimentos de testemunhas, os agentes concluíram que o policial militar havia sido assassinado. Rafaela teria premeditado o crime. No dia da morte do PM, ela, segundo a polícia, teria mandado os filhos para a casa do ex-marido.

A acusada será encaminhada para o sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.