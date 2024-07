Advogada roda ao tentar entrar em presídio com 5 kg de entorpecentes

Os pacotes de maconha e cocaína foram apreendidos em Bangu

Uma advogada foi presa em flagrante, no último domingo (7), quando tentava entrar no Instituto Penal Vicente Piragibe, no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, com aproximadamente 5kg de drogas, distribuídas em quatro pacotes de erva seca e mais quatro de massa branca e amarela.

Patrícia Silva Álvares Pimenta era monitorada há alguns meses pela Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). A prisão foi realizada por agentes penais da unidade prisional, com apoio do Grupamento de Portaria Unificada.

A advogada foi abordada ao se dirigir a um local não autorizado, em atitude considerada suspeita, o que chamou a atenção dos agentes de plantão. Em seguida, os policiais se dirigiram ao local onde ela prestou atendimento ao preso Denis Prado Eldaci e encontraram a carga de droga.

O criminoso cumpre pena por envolvimento com o tráfico interestadual de drogas entre o estado de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. A cadeia abriga integrantes da facção Comando Vermelho.

Patrícia e o material apreendido foram encaminhados à 34ªDP (Bangu).