Aeroclube onde estudante morreu não tinha autorização para funcionar, diz Anac

O Aeroclube Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, onde uma estudante foi atingida

por um um ultraleve, não tinha autorização para funcionar, segundo a Agência

Nacional de Aviação Civil (Anac). Caroline Kethlin de Almeida Ribeiro, de 22 anos,

praticava esportes na pista, no último sábado (9), quando ocorreu o acidente. Ele

teve morte cerrebral confirmada pela equipe médica do Hospital Geral de Nova

iguaçu (HGNI).

“O Aeroclube de Nova Iguaçu não está inserido no cadastro na ANAC e, portanto,

não pode operar como aeródromo. Isso significa que não são permitidas operações

com aeronaves no local”, diz a nota da agência.

Uma mulher que é caseira e mora há mais de 20 anos no aeroclube disse que o

local está interditado para voos, mas muitos pilotos usam o espaço para treino.

“A gente não estava aqui no dia. Eu caminhava lá atrás também. Só que um dia eu e

a minha filha saímos correndo porque o ultraleve veio em cima da gente. Depois

desse dia eu não fui mais. Eles sobem e descem fazendo treinos. A pista está

interditada há mais de três anos”, disse Zuleica Castro do Nascimento em entrevista

ao jornal ‘O Dia’. O caso é investigado pela 58ª DP (Posse).

O Flayr GT é um ultraleve com cerca de 12 metros de envergadura. Ele precisa de

menos de 200 metros de pista para decolar. Atinge até 1000 pés (chega a 350

metros de altura) e de 70 a 80 quilômetros por hora. O modelo é de categoria abaixo

de 200 kg e leva até 2 pessoas.

O piloto apresentou a documentação e, de acordo com os peritos, ele estava

fazendo testes com o ultraleve.

Atingida a cerca de 300 metros da pista

Especialistas explicam que antes de voar, o piloto precisa fazer o ajuste do

equipamento. Caroline foi atingida a cerca de 300 metros da pista de intercessão.

“A aeronave tem 10 metros de envergadura numa pista de 30 metros. Sobra uma

área de escape de no mínimo 10 metros para cada lado. Agora tem que ouvir

testemunhas e saber o que aconteceu para a aeronave perder o eixo da pista e

viajar por mais de 10 metros até atingir as pessoas que estavam no canto da pista”,

disse o delegado José Mário Salomão de Omena, titular da 58ª DP, após a perícia.

Omena informou ainda que serão feitas duas perícias no corpo da jovem. Uma para

definir aonde ela foi atingida (em que parte do corpo) e outra com um comparativo

das lesões que ela sofreu.

Ainda segundo o delegado, a perícia com a utilização de um drone poderá sanar as

dúvidas do caso. A polícia também vai ouvir testemunhas para entender como tudo aconteceu. O caso foi registrado como lesão corporal, mas foi alterado para homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Família autoriza a doação dos órgãos

Caroline deu entrada no HGN em estado grave e foi internada no Centro de Terapia

Intensiva (CTI), no último sábado (9). Na tarde de domingo (10), a unidade constatou a morte cerebral da estudante, e a família dela autorizou a doação dos órgãos.

Na tarde desta segunda-feira (11), um helicóptero da Secretaria Estadual de Saúde (SES), usado no transporte dos órgãos de Caroline, pousou na pista do aeroclube. O corpo da jovem, que estava no hospital, foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Nova Iguaçu, onde passará por exame de necropsia.

O hospital confirmou que a cirurgia de captação dos órgãos aconteceu pela manhã.

Foram captados os dois rins e o fígado, que serão destinados aos hospitais com

pacientes em lista de espera por transplante.

Caroline era aluna da Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx), em

Campinas, no interior de São Paulo, e passava o feriado de Independência com a

família em Nova Iguaçu.

De acordo com as primeiras informações, a jovem corria no aeroclube quando a

aeronave perdeu o eixo da pista e a atingiu. O corpo de Caroline será sepultado às

16h nesta terça-feira (12) no Cemitério Parque Jardim de Mesquita, na Baixada Fluminense.