Agente da Civil morre após reagir a assalto e matar ladrão na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio

Wellington Lourenço Soares foi baleado no braço e sofreu infarto

O policial civil Wellington Lourenço Soares morreu após reagir a um assalto e matar o suspeito na tarde desta quarta-feira (8), na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. O agente deu entrada no Hospital Municipal Lourenço Jorge após ser baleado no braço e sofreu um infarto na unidade.

Segundo relatos, indicam que Wellington saía de um restaurante na Avenida Lúcio Costa quando dois homens em uma moto o abordaram com a intenção de assaltá-lo. Ele reagiu e baleou um dos assaltantes, que morreu no local.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que fez perícia no local. Agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) também foram acionados e o policiamento foi reforçado na região.