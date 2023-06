Agente da PRF é preso após matar passageira de carro em abordagem

Policial atirou após motorista não ter obedecido uma ordem de parada. Na

sequência, mulher foi atingida

Um agente da Polícia Rodoviária Federal foi preso após uma abordagem terminar

com uma mulher morta na Rodovia Washington Luiz, no sentido Rio de Janeiro, no

final da noite do último sábado (17).

Segundo reportagem do jornalismo da TV Globo, o agente atirou após um carro não

ter obedecido uma ordem de parada. Porém, quando o motorista saiu do carro,

disse que sua mulher tinha sido atingida. A passageira do veículo, Anne Caroline

Nascimento Silva, de 23 anos, foi baleada em um local próximo ao acesso à Linha

Vermelha.

Os policiais tinham recebido a informação de um carro fazendo manobras bruscas

em alta velocidade. Quando foram fazer a abordagem, o motorista teria jogado o

veículo em cima da viatura.

A vítima foi levada para o hospital Getúlio Vargas, na Penha, na Zona Norte, mas

não resistiu e morreu. Anne Caroline era estudante de enfermagem, segundo

parentes que estavam no Instituto Médico Legal, no Centro do Rio. Ela trabalhava

vendendo celulares.

O agente passou por audiência de custódia neste domingo (18) na sede da Polícia Federal.

Prisão em flagrante

Em nota, a Polícia Federal informou que “foi instaurado inquérito policial em

decorrência do auto de prisão em flagrante para apuração dos fatos”.

A PRF, em nota, disse que a corregedoria da Polícia Rodoviária Federal foi

acionada, e que o policial foi preventivamente afastado de atividades operacionais.

A direção do Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV) informou que a paciente

Anne Caroline Nascimento Silva deu entrada na unidade às 22h48 do dia 17 de

junho, foi atendida e evoluiu a óbito neste domingo (18).

Outra pessoa ferida no mesmo local

Uma outra mulher foi ferida por um tiro no tórax no mesmo lugar em que um agente de Polícia Rodoviária Federal fez uma abordagem com disparos e que terminou com a morte de Anne Caroline Nascimento da Silva na noite do último sábado (17).

Claudia Maria da Silva dos Santos, 54 anos, foi atingida no peito quando passava

na Rodovia Washington Luís, ao lado do marido José Vitório. Eles ouviram os tiros

e, na sequência, Claudia disse que estava ferida.

José Vitório conseguiu parar uma ambulância, que socorreu a mulher para o

Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), onde deu entrada às 22h49.

“Nós estavamos vindo de uma festa de aniversário e, quando chegamos na alça

para pegar a Linha Vermelha, fomos alvejados com um tiro que furou a lataria do

carro de trás pra frente, e transpassou o peito da minha esposa”, contou José

Vitório.

“A direção do HMAPN informa que a paciente apresentou sangramento intenso em

decorrência do trauma, com necessidade de hemotransfusão de emergência e

droga vasoativa, por conta de hipotensão por choque hipovolêmico. Foi

imediatamente realizada drenagem do tórax afetado e, verificado em tomografia,

hemopneumotorax à esquerda, com extensa consolidação pulmonar; além de

fratura de arco costal posterior e enfisema subcutâneo em região anterior e

posterior.

A direção do hospital informa que, no momento, a paciente se encontra estável

hemodinâmicamente, mas potencialmente grave, com grande volume saindo do

dreno. A mesma se encontra lúcida e orientada, sendo direcionado para leito de

CTI neste momento”, informou o hospital em nota. José Vitório registrou o caso na

Delegacia de Campos Elíseos.