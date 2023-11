Agente morre e PM fica ferido em acidente entre moto e ônibus na Zona Oeste do Rio

Vítimas atuavam no Segurança Presente e foram atingidas pelo coletivo

Um acidente entre um ônibus e uma motocicleta deixou um agente civil morto e um policial militar gravemente ferido, na noite da última terça-feira (7), na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Eles atuavam no programa Segurança Presente e realizavam uma perseguição, quando invadiram a calha do BRT, na Avenida das Américas, e foram atingidos pelo coletivo.

De acordo com o Segurança Presente, as vítimas e outra dupla também de moto realizavam um patrulhamento na Avenida das Américas para evitar furtos e roubos a motoristas parados no engarrafamento, quando o acidente aconteceu.

“A Superintendência lamenta a morte do agente civil, ocorrida na defesa do cidadão do Rio de Janeiro, e se solidariza com a família. Todo apoio está sendo dado ao policial militar ferido no acidente”, disse em nota, acrescentando que “todos os servidores passam por constante capacitação, que inclui curso direção defensiva”. O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca).