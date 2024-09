Agente penal é baleado no Quitungo, Zona Norte do Rio

O policial penal Sérgio Roberto Fernandes deu entrada na noite da última quinta-feira (19), no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, após ser baleado na comunidade do Quitungo, na Zona Norte do Rio. Ele contou que sofreu um ataque ao entrar na favela por engano, conduzindo uma motocicleta.

Os PMs do 16º BPM (Olaria) que receberam o alerta e foram resgatar o agente penal também foram recebidos com tiros e revidaram. A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) informou que o policial penal foi baleado no braço.

A secretaria acrescentou que está acompanhando a evolução do quadro de saúde do servidor, enquanto apura as circunstâncias do ocorrido. Já a direção do hospital informou que o paciente encontra-se estável.

O agente penal é a segunda pessoa baleada em dois dias seguidos por ter entrado por engano numa comunidade. Na quarta-feira, adolescente Valentina Betti Simioni, de 14 anos, foi atingida na região lombar, após o pai dela Michel Simioni errar o caminho e entrar, por encano, numa comunidade no Complexo da Maré.

Os dois são mineiros e estavam voltando do consulado americano onde foram tirar o visto. Eles retornavam para a Barra da Tijuca, onde estão hospedados, quando erraram o o retorno da Linha Amarela.

Nos últimos 10 anos, pelo menos 11 pessoas foram baleadas após entrar por engano em favelas no Rio A jovem também está internada no Getúlio Vargas.