Agentes da Força Nacional têm armas roubadas no Chapadão, Zona Norte do Rio

Agentes da Força Nacional tiveram duas pistolas roubadas na tarde de ontem (28), depois que entraram por engano com uma viatura descaracterizada no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio.

Os policiais, de Alagoas e do Acre, foram rendidos por traficantes na Rua Fernando Lobo. Após o roubo, os agentes foram liberados e compareceram na 39ª DP (Pavuna) para registrar a ocorrência.

Equipes do 41º BPM (Irajá) fizeram uma incursão na comunidade e recuperaram as armas roubadas. Moradores relataram que houve uma intensa troca de tiros entre os PMs e os criminosos.

A Força Nacional atua no Rio desde o dia 17 de outubro, após uma determinação do Ministério da Justiça a pedido do governador Cláudio Castro. Os policiais devem permanecer no estado até o fim de janeiro de 2024. Um dos fatores que motivou a liberação dos agentes foi uma investigação da Polícia Civil que revelou o treinamento armado, com táticas de guerra, de criminosos no Complexo da Maré.

Ao todo, o efetivo que reforça o policiamento nas rodovias federais é de 545 agentes federais, sendo 240 da Polícia Rodoviária Federal e 305 da Força Nacional. Além disso, o Ministério da Segurança destinou R$ 247 milhões como investimento para a segurança do Rio e 50 viaturas da Força Nacional.