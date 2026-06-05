Agentes da SEOP prendem traficante com cocaína na região central do Rio 

Os agentes encontraram 56 trouxinhas de cocaína com o suspeito

Um foragido da Justiça que ainda deve cumprir 10 anos e 8 meses de reclusão por tráfico de drogas foi capturado na última quarta-feira (3), no bairro do Santo Cristo, região central do Rio. A prisão de Wellington Oliveira Ouverney, de 31 anos, foi efetuada por agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP).

A abordagem ocorreu durante um patrulhamento de rotina da Coordenadoria de Ações Territoriais Integradas (CATI). O homem, que aparentava viver em situação de rua, reagiu de forma agressiva à presença da fiscalização, recusando-se a fornecer sua identificação e fazendo ameaças e ofensas contra a equipe.

Apreensão

Após ser imobilizado e revistado, os agentes encontraram 56 trouxinhas de cocaína em posse do suspeito. O caso foi encaminhado inicialmente para a 4ª Delegacia de Polícia (Centro), onde a equipe verificou que havia um mandado de prisão pendente contra Wellington pelo crime de tráfico.

O entorpecente apreendido foi levado para a Cidade da Polícia para a realização do exame pericial definitivo. O laudo técnico confirmou que o material correspondia a 32 gramas de cocaína, que foram anexados ao processo como evidência do flagrante.