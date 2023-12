Agentes de combate a endemias de Belford Roxo recebem capacitação

Durante a capacitação, os novos agentes receberam treinamentos e atualização de orientações. A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde e do Departamento de Controle de Zoonoses, promoveu treinamento de vacinação

A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Saúde e do Departamento de Controle de Zoonoses, promoveu nesta quarta-feira (13) uma capacitação de vacinação para os agentes de combate a endemias. O encontro reuniu mais de 130 profissionais no Teatro da Cidade.

Durante a capacitação, os novos agentes receberam treinamentos e atualização de orientações quanto aos procedimentos de vacinação e contenção dos animais, transporte e manejo de vacinas. A equipe técnica de Zoonoses reforçou todas as medidas indispensáveis para garantir a qualidade da vacinação e a segurança no mutirão de vacina antirrábica para cães e gatos que acontece no sábado (16-12), de 9h às 16h, em diversos pontos da cidade.

O coordenador municipal de endemias, Brayan Lima, explicou como foi feita a capacitação. “Nós fizemos a capacitação dos novos agentes de combate a endemias juntos do pessoal mais antigo, pois assim os profissionais recém-chegados teriam um auxiliar mais experiente no pessoal da vacinação que teremos no próximo mutirão em 16 postos do município”, afirma Brayan Lima.

Conservação das vacinas

A médica veterinária do Departamento de Controle de Zoonoses, Taty Machado, pontuou sobre a importância da capacitação. “Tivemos um dia muito produtivo com ensinamentos pertinentes para os profissionais executarem as missões de vacinação”, frisou Taty. “Ensinamos a forma correta de aplicação, de como conservar as vacinas, os critérios para usarmos em animais saudáveis que serão vacinados, entre outros tópicos”, completou o supervisor municipal do Departamento de Controle de Zoonoses, Alexandre Araújo.

Construtivo

O agente de combate a endemias, Elias dos Santos Alves, 45 anos, achou muito construtivo a capacitação. “Foi muito interessante, pois foi algo diferente do qual a gente não está acostumado a fazer. Além de aprendermos bastante e tirarmos muitas dúvidas”, disse Elias. “O município está preparado, a campanha está sendo feita e tragam os animais, que o trabalho será bem realizado”, completou o agente.