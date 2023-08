Agentes de saúde aprovados em processo seletivo assinam contratos em Belford Roxo

O ato da assinatura dos contratos ocorreu no setor de Recursos Humanos na sede da Prefeitura

A Prefeitura de Belford Roxo convocou na última segunda-feira (31-7) e terça-feira

(1º) os 984 profissionais que passaram no processo seletivo para o cargo de agente

comunitário de saúde (ACS). O ato da assinatura dos contratos ocorreu no setor de

Recursos Humanos na sede da Prefeitura.

Seguindo os procedimentos necessários, os novos agentes de saúde farão parte da

missão de realizar visitas e trabalho de campo que mapeiam e executam programas

em todos os cantos de Belford Roxo. Além disso, os profissionais fortalecem os

vínculos entre as famílias e o setor da Saúde, por meio de acompanhamento,

encaminhamento e atividades na área.

O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, destacou o trabalho que será

realizado pelos novos agentes. “Essa equipe faz parte da nossa frente no sistema

de saúde em todo município. Eles executam ações de prevenção e promoção da

saúde que elevam a qualidade de vida da população”, afirmou Christian.

Nova função

O operador de máquinas e morador do Parque São Vicente, Leonardo Gomes, de 40

anos, está ansioso para iniciar na nova função. “É um momento muito satisfatório,

pretendo adquirir conhecimento na área. Quero vestir logo a camisa e servir da

melhor forma possível o meu bairro”, frisou Leonardo.

A técnica de enfermagem e moradora do Bom Pastor, Joice de Olivetti, 33, comentou sobre a animação de fazer parte do time da Saúde. “Vou trabalhar bastante para ajudar todas as famílias da minha área de atuação. Estou feliz por essa conquista pessoal, é uma oportunidade muito gratificante”, concluiu Joice.