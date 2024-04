Agressor é preso após espancar mulher em Maricá, Região Metropolitana

O agressor espancou a mulher que segura o filho no colo/Reprodução

O agressor foi preso no último sábado (27) após agredir a esposa. A vítima sofreu

corte na orelha, marcas pelo corpo, e vários machucados.

De acordo com informações, ele chegou em casa tarde da noite. A mulher começou

a discutir. A discussão tomou outras proporções e o homem começou a espancar a

esposa, que estava com o bebê do casal no colo.

A vítima conseguiu acionar a Guarda Municipal, mas o criminoso conseguiu fugir.

Ele se entregou na 82ª DP (Maricá), onde recebeu voz de prisão e conduzido para a

Central de Flagrantes em Niterói.