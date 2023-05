Águas do Rio inaugura loja em Nova Iguaçu; unidade vai trazer mais conforto e agilidade no atendimento aos clientes na Baixada Fluminense

A nova unidade contará com totens de autoatendimento para realização de pagamentos das faturas via cartão de crédito, débito ou pix

A Águas do Rio inaugura, na próxima segunda-feira (15), a nova loja comercial de Nova Iguaçu. Localizada na Rua Oscar Soares, 1362, no bairro Califórnia, a unidade traz um conceito de atendimento diferenciado e conta com um ambiente confortável e moderno, melhorando a experiência do cliente. A antiga loja, localizada na Rua Ataíde Pimenta de Morais, 225, Centro, será desativada.

Com funcionamento de segunda a sexta, das 8h às 16h, a nova unidade contará com totens de autoatendimento para realização de pagamentos das faturas via cartão de crédito, débito ou pix. O gerente Comercial, José Antônio Moreira, explica que, além do novo espaço para atendimento presencial, a concessionária conta com os canais virtuais que os clientes podem acessar sem sair de casa.

“Queremos facilitar a vida da população da melhor forma, tanto com serviços de qualidade oferecidos em nossas lojas comerciais, quanto pela facilidade e modernidade de executar tais serviços na palma das mãos, por meio de celulares e computadores”, destacou.

Serviço

Através do 0800 195 0 195, que funciona para ligações ou mensagens via WhatsApp, é possível solicitar serviços como segunda via da conta de água, mudança de titularidade, histórico de consumo, mudança do local de ligação de água ou titularidade, entre outros.