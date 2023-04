Águas do Rio realiza atendimento no bairro Castelar, em Belford Roxo

Moradores da região puderam solicitar serviços comerciais e tirar dúvidas, das 8h às 15h

Os moradores do bairro Castelar, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, puderam solicitar os serviços comerciais da Águas do Rio na própria região, no dia 15/04, entre 8h e 15h. A concessionária realizou mais uma edição do Águas do Rio com Você, na Rua Professor Antônio Martins, nº 880 (antiga Travessa Xerém).

Essa foi a oportunidade do morador solicitar serviços, como troca de titularidade, negociação de débitos, cadastro na Tarifa Social, atualização cadastral, pedido de ligação nova; além de tirar dúvidas junto à empresa.

O objetivo da ação é facilitar a vida da população. “A nossa intenção com essa iniciativa é atender aos moradores do bairro Castelar com maior comodidade e conforto, pois eles estarão próximos de suas

residências para resolver pendências. Essa também é uma maneira de se fazer mais presente para essas pessoas, seguindo o nosso propósito de prestar um serviço com excelência e qualidade”, destaca Welinton Felipe, coordenador comercial da Águas do Rio com atuação na Baixada.