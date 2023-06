Águas do Rio realiza campanha de doação de sangue na Posse

Funcionários são voluntários e ajudam com a captação de bolsas de sangue para a principal o Hospital Geral de Nova Iguaçu

Cerca de 30 minutos é o tempo necessário para a coleta de uma bolsa de 450 ml de sangue. O material é precioso, e a pequena quantidade, suficiente para salvar até quatro vidas. No Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado na última quarta-feira (14), funcionários da Águas do Rio ajudaram a reforçar o estoque do Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), unidade pública que atende pacientes de toda a Baixada Fluminense. A ação faz parte das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Voluntariado da empresa, e a expectativa é que dezenas de profissionais da concessionária participem da iniciativa que acontece até 16 de junho.

O agente de saneamento Gumercindo Nogueira, de 57 anos, doou pela quarta vez. Ele aproveitou para elogiar a iniciativa de promover o bem e ajudar outras pessoas.

“Doar sangue é doar vida. Esta é a segunda vez que venho com a Águas do Rio, e fico muito feliz em saber que posso ajudar. Tem muita gente precisando, e é gratificante saber que estamos contribuindo”, comentou.

O diretor-superintendente da Águas do Rio, Luiz Fabbriani, é um entusiasta do movimento e ressaltou a importância da campanha.

“Reunimos funcionários para repetir a parceria com o HGNI, principal unidade de saúde dentro da nossa área de atuação e que recebe pacientes de toda a Baixada Fluminense. Estaremos sempre disponíveis para que ações deste nível sejam frequentes e vamos continuar conscientizando nossos colaboradores sobre a importância da doação de sangue”, disse.

Quem pode doar?

Os voluntários devem ter entre 16 e 69 anos, sendo que os maiores de 60 anos devem ser doadores com regularidade. É necessário estar bem de saúde e pesar mais de 50 kg. Não é preciso apresentar-se em jejum, mas é importante evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a coleta e não ingerir bebida alcoólica no dia anterior. O Hospital Geral de Nova Iguaçu está localizado na Avenida Henrique Duque Estrada Meyer, 953, no bairro da Posse, e recebe voluntários diariamente das 7h30 às 16h.