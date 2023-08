Águas do Rio remove ligações clandestinas em Nova Iguaçu

Irregularidade causou o desvio de 8 bilhões de litros de água e prejudicou abastecimento em 23 bairros durante 15 anos

Mais de 1,4 mil ligações clandestinas de água foram identificadas no bairro Danon, em Nova Iguaçu, após vistoria realizada pela Águas do Rio. Na última quarta-feira (16), técnicos e operários da concessionária retiraram os “gatos” ligados à Nova Adutora da Baixada Fluminense, sistema que integra o conjunto de abastecimento de Nova Iguaçu e Queimados.

Para que os técnicos pudessem trabalhar no local o fornecimento de água da região precisou ser suspenso até a finalização do conserto da tubulação, que aconteceu no final do dia da última quarta-feira (16).

A irregularidade acontecia há cerca de 15 anos, o que, segundo levantamento da empresa, desviou, direta ou indiretamente, quase oito bilhões de litros de água nesse período. As fraudes impactavam o abastecimento de 23 bairros.

“As ligações clandestinas prejudicam toda a rede. Além de fragilizar a estrutura da adutora e contribuir com a ocorrência de rompimentos e vazamentos, elas reduzem a pressão no sistema e afetam a distribuição e a qualidade da água que chega na casa das pessoas”, explicou Felipe Esteves, diretor-executivo da Águas do Rio.

Estudo de viabilidade técnica

Para regularizar as ligações e manter o abastecimento local, a companhia realizou um estudo de viabilidade técnica. Foram implantados 16 km de rede e instalados dois sistemas de bombeamento, que vão manter o abastecimento de moradores dos bairros Danon, Iolanda, Mangueira e Jardim Palmares.

