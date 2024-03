Alarmante: Rio registrou mais de 3 milhões de abandonos de cães e gatos, em 2023

Em 2023, o número de animais abandonados no estado do RJ foi alarmante. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que foram mais de 3,4 milhões de cães e gatos entregues à própria sorte. Os cachorros foram a maioria dos animais descartados, com 2,2 milhões de casos; seguidos pelos gatos, com 1,2 milhões. A realidade do abando de animais no Brasil é ainda mais dramática, com 40 milhões de bichos sendo jogados nas ruas, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS).

O vereador Dr. Marcos Paulo (PSOL),presidente da Comissão de Saúde Animal da Câmara Municipal do Rio de Janeiro (CMRJ), destacou que os índices de abandono na cidade são muito elevados.

“É preciso lembrar de que, além de um ato cruel, o abandono é crime previsto na Lei Federal nº 9.605, com penas de 1 a 5 anos de prisão. Também é importante investigar e responsabilizar os autores do abandono e conscientizar a população de que os animais têm sentimentos e sofrem”, lamentou Dr. Marcos Paulo.

Com 400 animais abrigados, somente nesta semana, a ONG Ajuda Patas resgatou 7 cães entre vira-latas e de raça que foram impiedosamente abandonados. A saída para esta realidade tão cruel, segundo a entidade, é a castração.

O programa Castramóvel 4 Patas, do governo do estado é um dos paliativos. A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso de protetores e populares à cirurgia de castração de cães e gatos. Para facilitar o atendimento o Castramóvel possui aplicativo e site por meio dos quais os tutores podem agendar o procedimento.