Alckmin anuncia R$ 741 milhões em socorro às vítimas das enchentes

Ao lado do governador Eduardo Leite e ministros, Alckmin chega para visitar áreas destruídas pelo ciclone

RIO GRANDE DO SUL – O presidente em exercício do Brasil, Geraldo Alckmin (PSB), informou ontem (10/9) que o governo federal já autorizou o empenho de R$ 741 milhões para o socorro às vítimas da tragédia causada por um ciclone extratropical que destruiu dezenas de cidades no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. Os recursos serão usados em áreas como saúde, com hospitais de campanha e recuperação de unidades municipais e estaduais que sofreram danos; na recuperação de estradas e na construção de moradias.

A tragédia no Sul deixou ao menos 43 mortos e ainda há 46 pessoas desaparecidas, informou a Defesa Civil do RS no seu último balanço. Há 4.010 desabrigados e 12.381 desalojados nas 88 cidades gaúchas atingidas.

Alckmin viajou para o estado neste domingo, acompanhado de cinco ministros, e visitou áreas atingidas na companhia do governador gaúcho, Eduardo Leite (PSDB). No início da tarde, as autoridades fizeram um balanço à imprensa do que está sendo feito.

“O presidente Lula nos orientou a dar prioridade absoluta nessa parceria com a população e com a região”, disse Alckmin, que está na presidência interinamente porque Luiz Inácio Lula da Silva (PT), está em viagem oficial para a Índia, onde participou da cúpula de chefes de Estado do G20.

Os R$ 741 milhões em recursos anunciados por ele incluem repasses de R$ 195 para a construção de moradias para os desabrigados, o envio de kis de medicamentos, obras para reconstruir equipamentos públicos destruídos, e a ajuda emergencial de até R$ 800 por morador afetado, que está sendo repassada para as prefeituras locais.