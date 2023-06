Alerj aprova parecer às emendas do projeto de lei do PLDO 2024

A Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa do Estado do Rio

de Janeiro (Alerj) durante sessão

Por unanimidade, a Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa do Estado

do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou o parecer às emendas do Projeto de Lei de

Diretrizes Orçamentárias de 2023 (PLDO 749/23). O relator do projeto e presidente

da comissão, deputado André Corrêa (PP), emitiu parecer favorável a 29 emendas

(7,71%), favorável com subemendas a 189 emendas (50,27%) e pela rejeição de

158 emendas (42,02%). Aprovaram o relatório os deputados Arthur Monteiro

(Pode), Luiz Paulo (PSD), Douglas Ruas (PL) e Andrezinho Ceciliano (PT), e o

projeto será votado em plenário na próxima semana.

O PLDO estima um déficit para 2024 na casa dos R$ 3,6 bilhões, com uma receita

líquida para o próximo ano estipulada em R$ 96,4 bilhões e uma despesa na casa

dos R$ 100 bilhões. O PLDO também estima déficits de R$ 6,3 bilhões, em 2025; e

de R$ 8,5 bilhões para 2026. Segundo o parecer, a dívida do estado poderá ser

2,39 vezes maior que a receita corrente líquida, sendo esse aumento associado à

despesa de pessoal. “Esse quadro precisa ser revertido desde já”, alertou Corrêa.

O presidente da Comissão também explicou que os valores de déficit foram

alterados depois de uma revisão que o Executivo fez das receitas e despesas

oriundas de incentivos fiscais, na última semana, através de uma nota técnica, mas

que o valor já está correto no parecer aprovado pela comissão que será apreciado

pelos 70 deputados no plenário. Ele também afirmou que tentou aproveitar ao

máximo todas as emendas apresentadas pelos deputados.