Alerj aprova PL que permite doação de armas apreendidas para polícia

Todo o arsenal apreendido poderá ser incorporado ao aparato das

polícias Civil e Militar

A partir de agora, todo arsenal apreendido no Rio de Janeiro poderá ser

incorporado ao aparato das polícias Civil e Militar. É o que prevê um projeto de lei

aprovado em segunda discussão, nesta quinta-feira (25), na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Para ser aproveitado, o material precisa ser atestado por laudo e estar em condições de uso.

A proposta, dos deputados Rodrigo Amorim (PTB) e Filipe Soares (União) e do ex-deputado Marcos Muller, reitera no estado o Estatuto do Desarmamento, que

dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas e munições. Vale

ressaltar que os utensílios só poderão ser usados para treinamento, capacitação e

reciclagem dos agentes.

Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) indicam que nos últimos cinco anos

foram apreendidas no estado mais de 30 mil armas e cerca de duas mil munições.

O projeto agora segue para o governador Cláudio Castro, que terá 15 dias para

vetar ou sancionar o texto.