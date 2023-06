Alerj cobra mais açoes de segurança da Supervia

Comissão quer saber quais as medidas adotadas em casos de crimes dentro estações e plataformas

A Comissão de Transporte da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) vai encaminhar um requerimento de informação à Supervia para saber quais os procedimentos de segurança adotados pela empresa em casos de crimes ocorridos nas estações e plataformas. Segundo o colegiado, desde o início do ano a concessionária já registrou 19 assaltos a funcionários, contra 11 ao longo de todo ano de 2022.

O colegiado também quer saber o número de agentes contratados para atuar na segurança, o horário em que atuam e o contrato da empresa responsável pela prestação do serviço.

Para colaborar com o aumento do nível da segurança e garantir a integridade de usuários e funcionários da concessionária, a comissão da Alerj está criando um Grupo de Trabalho (GT) que irá percorrer as estações, plataformas e a malha ferroviária para identificar e apontar possíveis falhas que contribuam para reduzir os delitos.