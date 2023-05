Alerj discute combate às fakes news na internet

As comissões da Casa receberam sugestões para o combate às fake news durante audiência pública virtual

As Comissões de Representação para Acompanhar o Cumprimento das Leis (Cumpra-se!) e de Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), receberam sugestões para o combate às fake news na internet, durante audiência pública virtual realizada, na última sexta-feira (12), pelos dois colegiados.

O debate contou com a participação do youtuber Felipe Neto, do jornalista Fernando Gabeira, do secretário nacional de Políticas Digitais, João Brant, do deputado federal Orlando Silva (PC do B), da conselheira de Educação da Embaixada da Finlândia no Brasil, Johanna Kivimaki, entre outros especialistas.

Durante a audiência, Gabeira defendeu que as escolas públicas possuam equipamentos adequados para promover a educação midiática e que os professores sejam capacitados para a função. “Criar leis que controlem as mídias sociais não basta se não prepararmos as pessoas para elas terem, por conta própria, a capacidade de discernir uma notícia falsa do que é verdadeiro. Se nós pensamos em estabelecer uma lei, vamos ter também que, de certa maneira, fazer com que o governo se interesse num processo massivo e profundo de formação de professores nessa área”, comentou o jornalista.

Já o youtuber e empresário Felipe Neto, fundador do Instituto Vero, que atua no combate à desinformação nas redes sociais, destacou que, além da capacitação, o professor precisa ter autoridade sobre o tema.

“O Projeto de Lei é fundamental. A gente partir para as escolas, de maneira efetiva, e não só no discurso. Fala-se muito na preocupação com as fake news, mas não se faz muita coisa. (…) O Vero vem trabalhando nessa frente há bastante tempo. Temos vários projetos em andamento”, pontuou.