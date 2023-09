Alerj discute possíveis irregularidades em concurso da PM em audiência pública

O presidente do colegiado é o deputado Márcio Gualberto (PL)

A Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia realiza nesta segunda-feira (11/09), audiência pública para discutir as possíveis irregularidades durante a aplicação da prova objetiva do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (CFSD/PMERJ/2023). A reunião será às 14h, no Auditório do 21º andar, localizado no Edifício Lúcio Costa, sede do Parlamento fluminense, e terá transmissão, ao vivo, pelo Youtube Alerj Digital.

O presidente do colegiado, deputado Márcio Gualberto (PL), comentou o que espera da audiência. “Vamos debater de forma ampla os caminhos a serem percorridos até que alcancemos o objetivo de garantir a lisura do processo seletivo. O grande volume de demandas recebidas por esta comissão e os inúmeros relatos veiculados pela mídia em relação às possíveis fraudes e falhas na realização e fiscalização da prova nos deixaram estarrecidos e extremamente preocupados. Por isso, decidimos debater esse tema em audiência pública”, disse o parlamentar.