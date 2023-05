Alerj distribui mais de 150 livros pelo Dia da Língua Nacional

A distribuição aconteceu nas escadarias do Palácio Tiradentes

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj), em parceria com a Imprensa

Oficial do Rio de Janeiro, distribuiu nesta segunda (22) mais de 150 livros nas escadarias do Palácio Tiradentes, sede histórica do Parlamento Fluminense. A ação, coordenada pelo Departamento de Cultura da Alerj, foi marcada para celebrar o Dia da Língua Nacional, que é comemorado em 21 de maio.

Na seleção de livros doados no evento, podia-se encontrar obras de autores como

Ken Follet, R. L Stine, Marina Colasanti, José de Alencar, Lima Barreto, Álvares de

Azevedo, Lygia Fagundes Telles e Arnaldo Niskier.

“A nossa ideia com essa ação foi aproximar a população do Legislativo e

disponibilizar a escadaria do Palácio Tiradentes para que os fluminenses pudessem

vir, ler e pegar um exemplar. Os livros foram doados pela Imprensa Oficial do Rio e

nós cedemos o espaço. Somos uma Alerj literária e a leitura é fundamental para a

construção da cidadania”, afirmou a diretora do departamento de Cultura da Casa,

Fernanda Figueiredo.

Quem ganhou com essa ação foi o filho da manicure Marta Fiscote. A carioca

estava passando pela Rua Primeiro de Março, na volta de uma consulta médica, viu

o estande da ação no Palácio Tiradentes, parou para olhar e encontrou um livro

que o filho já estava pedindo há tempos. “Meu filho já tinha me falado algumas

vezes que queria esse livro: O dia que o mico leão chorou. Quando eu vi nem

acreditei, já peguei logo para dar a ele. Tenho certeza de que vai adorar a

surpresa”, contou Marta.

Incentivo à leitura

O estudante de Direito Vinícius de Medeiros também conseguiu escolher duas obras entre as expostas para levar para casa. “Dei sorte e encontrei dois exemplares que me interessaram. Estudo na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (Emerj), aqui pertinho, e quando vi a ação corri para ver os livros à disposição. A leitura pode ajudar muito no nosso cotidiano e aperfeiçoar a nossa fala, a nossa escrita e o domínio da nossa língua. Eu adoro ler e incentivo todos a fazerem o mesmo”, declarou Vinícius.

Programa Mais Leitura

O auxílio às pessoas nas escolhas dos livros foi feito também por funcionários do

Programa Mais Leitura, da Imprensa Oficial. O programa, criado pela instituição,

oferece livros, dos mais variados gêneros. Caso o leitor queira adquirir um exemplar

fora da ação, o programa conta com três agências fixas e uma versão itinerante

que percorre os municípios do Estado do Rio.

“A Imprensa Oficial compra esses livros para tocar o programa. Estamos muito felizes de estar aqui hoje”, concluiu o gerente do Mais Leitura, Wallace Marins.