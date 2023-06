Alerj é presença em debates sobre pautas de royalties e educação

A Casa, presidida pelo deputado Rodrigo Bacellar, tem se posicionado

em debates importantes

Presidida pelo deputado Rodrigo Bacellar, a Assembleia Legislativa do Estado do

Rio (Alerj) tem se posicionado em debates importantes, como royalties e educação.

Na última semana foi sancionado projeto de autoria de Bacellar para diagnóstico

precoce de autismo. A nova lei visa facilitar a detecção precoce do Transtorno do

Espectro Autista (TEA) em crianças, permitindo assim que elas recebam tratamento

e apoio adequados desde cedo.

Simultaneamente, a Casa adotou medidas para combater o racismo nos estádios

de futebol, uma resposta à necessidade urgente de enfrentar a discriminação racial

no esporte. A nova legislação representa um passo significativo no esforço

contínuo para tornar os estádios ambientes mais inclusivos e acolhedores.

Demonstrando que o Parlamento está aberto aos grandes debates, o presidente da

Alerj recebeu representantes do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação

(Sepe). A categoria tem reivindicado correções salariais.

Uma das questões mais urgentes no debate atual é a redistribuição dos royalties do

petróleo. A Alerj se comprometeu a defender os interesses dos municípios

produtores, enfatizando o impacto potencialmente devastador que uma

redistribuição poderia ter sobre a economia local. A Alerj está mobilizando-se para

dialogar com todas as partes interessadas.

“Essa redistribuição não resolve a vida dos municípios que vão passar a contar

com uma parte dos royalties. Em contrapartida, representa um gravíssimo impacto

financeiro aos municípios e estados produtores”, disse.