Alerj homenageia desembargadores do TJRJ com a Medalha Tiradentes

Em sessão solene realizada na última quarta-feira (10), a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) realizou a entrega da Medalha Tiradentes – maior honraria concedida pela Casa – aos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado (TJ-RJ) Renata Fadel, Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues, André Luiz

Mançano Marques e Tiago Santos Silva. Já a desembargadora Lucia Regina Esteves de Magalhães foi agraciada com o Título de Benemérito do Estado do Rio.

O evento teve o comando do deputado Rodrigo Bacellar (PL), presidente da Alerj, e aconteceu no Palácio Tiradentes, sede histórica do Parlamento Fluminense. A comenda tem o objetivo de homenagear pessoas e entidades que prestaram relevantes serviços ao estado.

Em seu discurso, Bacellar destacou a importância da cerimônia. “É muito bom poder agraciar com estas honrarias os membros do judiciário fluminense. Esta noite retrata, na figura de cada homenageado, a harmonia entre os poderes, sempre respeitando a independência para fiscalizar com isenção” declarou.

A solenidade também contou com a presença do presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), Ricardo Cardozo, de deputados estaduais, do secretário estadual da Casa Civil, Nicola Miccione, do vice-presidente do Tribunal de Constas do Estado (TCE), Márcio Pacheco, do presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro(OAB-RJ), Luciano Bandeira, e diversas autoridades do judiciário fluminense.

Honrada com homenagem

Já o presidente do TJ-RJ destacou a competência dos homenageados, elogiando o mérito de cada desembargador e seus trabalhos no tribunal. A desembargadora Lúcia Regina disse se sentir horada com a homenagem. “Receber tão valoroso título das mãos da Tia Ju, que tão bem representa as mulheres no parlamento, é uma grande honra”.