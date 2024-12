Alerj homenageia policiais do Estado do RJ que participaram dos resgates no RS

Especializados no salvamento de pessoas em áreas de risco, os agentes receberam moção de louvor

A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) homenageou nesta segunda-feira (9), um grupo de policiais civis que participaram da Operação Amplexus, voltada para dar assistência às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Os agentes, que atuaram em áreas de risco para salvar moradores em situação de emergência, receberam moções de aplauso e louvor em reconhecimento ao trabalho realizado.

“Esses profissionais reafirmaram que a Polícia Civil do Rio mantém seu compromisso com a proteção dos cidadãos, independentemente das fronteiras estaduais”, afirmou a deputada Martha Rocha (PDT), responsável pela homenagem.

A assessora de relações institucionais da Polícia Civil, delegada Inamara Costa, expressou sua gratidão pelo reconhecimento do trabalho.

“Receber este reconhecimento é uma honra imensa. A Polícia Civil é uma instituição histórica, formada por homens e mulheres destemidos e comprometidos com a missão de proteger a sociedade. Em nome do secretário Filipe Cury, agradeço à Assembleia Legislativa por valorizar nosso trabalho, que realizamos com tanta responsabilidade e dedicação. Essa homenagem nos motiva a continuar nossa jornada com ainda mais comprometimento”, disse.