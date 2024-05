Alerj homenageia primeira-dama do Estado do RJ pela defesa dos direitos das mulheres

A Medalha Tiradentes foi entregue a primeira-dama Analine Castro (à direita) pela deputada Célia Jordão/Reprodução

A primeira-dama Analine Castro e quatro secretárias do primeiro escalão do governo do RJ foram homenageadas na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), na última segunda-feira (29), dentro das comemorações do Março Violeta (mês de combate a discriminação de mulheres no mercado de trabalho). O grupo recebeu Moções de Congratulações por se destacar nesse campo de atuação.

Presidente de honra do RioSolidário, a esposa do governador Cláudio Castro disse que é preciso ter um olhar especial acerca de todas as pautas relacionadas às mulheres, sobretudo aquelas que enfrentam violência doméstica.

Segundo ela, hoje o estado realiza a inclusão no mercado de trabalho a partir da oferta de creches, que já atende 700 crianças em tempo integral.

“Estamos lutando, acolhendo e oferecendo o apoio necessário para a inclusão no mercado de trabalho. Hoje, são oferecidas três creches em período integral, que atualmente atendem a cerca de 700 crianças, para que as mães possam trabalhar e conquistar autonomia, com a tranquilidade de que seus filhos estejam em segurança durante suas jornadas de trabalho”, declarou Analine.

Na mesma cerimônia, foi entregue ainda a Medalha Tiradentes à reitora da Universidade Cândido Mendes, a professora e doutora Andreya Mendes de Almeida Scherer Navarro. O evento foi presidido pela deputada Célia Jordão (PL), que enalteceu a luta das mulheres.